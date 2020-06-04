Рада назначила Ткаченко новым министром культуры и информационной политики

Верховная Рада поддержала назначение народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.



Соответствующий проект постановления поддержали 263 народных депутата.



После этого парламент проголосовал за досрочное прекращени депутатских полномочий Ткаченко, отдав 299 голосов. Также новоназначенный министр зачитал присягу.



Ткаченко c 1988 года работал телевизионным редактором и ведущим на телеканале УТ-1, затем был корреспондентом британского информагентства Reuters в Киеве.



В 2005 году стал председателем правления и одним из акционеров Одесской киностудии.



Перед голосованием парламента он пообещал в скором времени продать свои акции Одесской киностудии во избежание конфликта интересов.



C 2008 года занимал должность генерального директора группы «1+1 media».



После избрания в 2019 году народным депутатом Ткаченко покинул телевизионный и кинобизнес, но остается почетным президентом холдинга «1+1 media». В парламенте он возглавлял комитет по вопросам информационной политики.