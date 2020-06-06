Зеленский ответил на петицию, призывающую ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия после предоставления МИД соответствующих предложений. Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию.



«Порядок заключения, исполнения и прекращения действия международных договоров Украины определено законом О международных договорах Украины. Согласно этому порядку, предложения о ратификации международных договоров, заключаемых от имени Украины, подаются президенту Министерством иностранных дел», — говорится в ответе.



Зеленский также отметил, что МИД и Минсоцполитики Украины предложили оперативно проработать указанный вопрос.

Народный депутат от партии «Слуга народа»Богдан Яременко в интервью LB.ua в июле 2019 года заявлял, что ратификация Стамбульской конвенции будет одним из первых законопроектов, которые рассмотрит ВР нового созыва.



Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.



Сторонники ратификации конвенции подчеркивают, что документ в действии обяжет изменить украинское законодательство – внести в Уголовный кодекс статью о домашнем насилии, что позволит наказать виновных. Кроме этого, конвенция предусматривает создание государством центров поддержки и помощи жертвам домашнего насилия. Также международный документ обяжет государственные органы работать на предупреждение домашнего насилия.



Также Конвенция охватывает такие формы женского насилия как принудительный аборт, вступление в брак, стерилизация, увечье женских гениталий, преследование, домогательство, а также разграничивает понятия «сексуальное насилие» и «изнасилование».