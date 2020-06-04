Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод пятого президента Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований.



Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Допрос Порошенко запланирован на 11:00 10 июня.



Речь идет о допросе в рамках уголовного производства о перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин известных художников. Сейчас пятый президент фигурирует в уголовном производстве в качестве свидетеля. Защита Порошенко утверждает, что картины были получены легальным путем.



В предыдущий раз Порошенко был вызван на допрос по этому делу 26 мая, однако в ГБР он не пришел. В тот день он открыл выставку этих картин «из своей семейной коллекции».



На эту выставку пришли следователи ГБР. В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, заявили, что следователи штурмом ворвались в музей. В свою очередь в ГБР отвергли обвинения в штурме и заявили о проведении следственных действий. Коллекция картин была арестована правоохранителями.