Правительство разрешило с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

Кабинет министров разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины с целью обслуживания международных пассажирских рейсов.



Такое решение с учетом доработки в однодневный срок принято на сегодняшнем заседании правительства.



Первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович отметил, что фактически правительство разрешили открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Это аэропорты: «Ужгород», «Ивано-Франковск», «Тернополь», «Хмельницкий», «Измаил», «Мариуполь», «Кривой Рог», «Сумы», «Ривне», «Озерное», «Черкассы», «Полтава», «Сокольники».



В Мининфраструктуры отметили, что указанное решение также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.



«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение», — рассказал министр Владислав Криклий.