Подрыв авто контрразведчика СБУ: суд разрешил заочное следствие в отношении организаторов

Начато специальное досудебное расследование в отношении организаторов подрыва автомобиля работника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша, совершенного в марте 2017 года в Мариуполе. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры по осуществлению специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении двоих представителей незаконных вооруженных формирований, подозреваемых в создании террористической группы или террористической организации.



По данным следствия, участники НВФ РФ «Центр специальных операций Министерства государственной безопасности «ДНР» организовали совершение террористического акта на территории Мариуполя: 31 марта 2017 года в результате подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado погиб служащий УСБУ в Донецкой области Александр Хараберюш.



Также подозреваемым вменяют подготовку терактов в Мариуполе и Северодонецке Луганской области и незаконное изготовление самодельных взрывных устройств.

31 марта 2017 года неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Александр Хараберюш. 31 октября того же года глава СБУ Василий Грицак сообщил, что спецслужба раскрыла преступление. В тот же день в Одессе была задержана жительница Донецка Юлия Прасолова, по подозрению в совершении теракта. По словам главы СБУ, за выполнение теракта она получила 15 тысяч долларов.



4 октября 2018 года Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил Прасолову к 12 годам лишения свободы. 7 сентября 2019 года ее передали Москве при обмене удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.



По данным украинской спецслужбы, организатором убийств сотрудника СБУ Александра Хараберюша является генерал-лейтенант Минаев Дмитрий Викторович, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ.