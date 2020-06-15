За сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



За воскресенье, 14 июня, выздоровел 171 человек, а 12 ранее заболевших скончались.



Суточный показатель заражений последние пять дней превышает 600 человек.



Всего в Украине выявлено 31 810 случаев коронавируса. Из них 14 253 человека выздоровели, а 901 умер. Продолжают болеть 16 656 человек.



Ситуация в регионах:

У Минздрава Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.