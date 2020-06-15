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«ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам тюрьмы за «шпионаж»

15 июня 2020, 17:42

«ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам тюрьмы за «шпионаж»

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в работе на Службу безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры ЛНР».

Как заявляют в формировании, летом 2018 года мужчина приехал на подконтрольную боевикам территорию Луганской области для сбора и передачи информации сотрудникам СБУ. В «ЛНР» утверждают, что мужчина тайно собирал сведения о сотрудниках «правоохранительных органов» группировки.

«Суд» приговорил его к 13,5 годам заключения с конфискацией имущества. В группировке не уточнили, имеет ли задержанный имущество на территории ОРЛО.

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