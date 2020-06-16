Прокуратура начала расследовать захват боевиками зданий в Донецке

По факту вооруженного захвата незаконными вооруженными формированиями трех помещений в Донецке начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, в настоящее время в захваченных нежилых зданиях расположены одно из так называемых «министерств ДНР», а в жилом доме проживает без каких-либо законных оснований один из руководителей оккупационной администрации.



Отмечается, что досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК по результатам рассмотрения трех обращений, поступивших на прошлой неделе.



В прокуратуре также сообщили, что в Реестр погибших и раненых лиц, а также поврежденной инфраструктуры в результате боевых действий внесены сведения о 1317 жертвах, 3760 поврежденных объектах и подтвержден ущерб на 13,5 млн гривен.