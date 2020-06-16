Прокуратура будет просить арестовать Порошенко с возможностью залога в 10 миллионов гривен

Офис генерального прокурора будет просить суд о взятии пятого президента и народного депутата Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога. Об этом в пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили «Украинской правде».



Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко 18 июня в 15:15.



Адвокат Порошенко Илья Новиков во время брифинга 16 июня заверил, что его клиент прибудет в суд, несмотря на смерть своего отца.

10 июня Порошенко было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления. По версии следствия, он подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко к превышению им власти и служебных полномочий при назначении Сергея Семочко заместителем руководителя СВР.



Порошенко уведомление о подозрении не подписал. Его адвокат заявил, что подозрение нардепу должно вручаться лично генпрокурором, а не по его поручению.



Прокуратура будет настаивать на избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.