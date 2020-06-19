«ДНР» заявила о пяти умерших от коронавируса и 33 заболевших за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 33 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Пятеро ранее заболевших скончались: мужчины в возрасте 78, 51 и 46 лет и женщины в возрасте 54 и 96 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Там рассказали, что все новые случаи коронавирусной инфекции выявлены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников и два ребенка.



За сутки было выписано 6 человек.



Всего «ДНР» подтверждает 959 случаев COVID-19. Из них выздоровел 261 человек, а 57 скончались. На лечении находится 641 пациент.

У Минздрава Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 350 случаев COVID-19.