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В России воевавший на Донбассе боевик осужден за рэкет

23 июня 2020, 14:45

В России воевавший на Донбассе боевик осужден за рэкет

Туапсинский районный суд Краснодарского края России признал бывшего российского военнослужащего Дениса Карабана виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсант».

Карабан признан виновным в вымогательстве, незаконном лишении свободы и нарушении неприкосновенности жилища.

Денис Карабан и его знакомый Василий Минчик входили в общественную организацию «Единые народные общинные товарищества», известную как ЧВК «Е.Н.О.Т.», участники которой принимали участие в боевых действах на Донбассе в составе группировок «ДНР»/«ЛНР».

Уголовное дело в отношении Василия Минчика и Дениса Карабана выделено из большого дела «енотов», которые обвиняются в разбоях и кражах на территории Московской области. Денис Карабан признал вину в вымогательстве, обвинение в участии в организованном приступном сообществе из его дела исключено.

Как следует из приговора, в августе 2018 года Карабан и Минчик по указанию лидера «енотов» Романа Теленкевича приехали из Москвы в Туапсе, проникли во двор местного жителя Петра Супонева, связали хозяйку дома, затем напали на хозяина дома и, ударив его несколько раз, потребовали передать в пользу указанного ими лица земельный участок.

Защита Карабана намерена обжаловать приговор как чрезмерно суровый. Кроме того, адвокат хочет добиться исключения из приговора обвинения в незаконном лишении свободы потерпевшей, поскольку, по его мнению, участие его клиента в этом не доказано.

Денис Карабан рассказывал, что участвовал в боевых действиях на Донбассе якобы в качестве добровольца. Ранее «Коммерсант» писал, что свидетели обвинения назвали Карабана военнослужащим ГРУ Минобороны РФ. По их словам, он время от времени проводил с «енотами» тренировки по рукопашному бою. Служил Карабан где-то в Нижнем Новгороде примерно до 2017 года. При этом он неоднократно помогал «енотам», когда они выезжали в «гуманитарные командировки» в Донбасс.

ТЕГИ

Организации
ЧВК Енот
Места
Россия

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