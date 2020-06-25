В Мариуполе задержали боевика, который охранял захваченный горсовет

Правоохранители задержали 38-летнего мариупольца, который в 2014 году охранял незаконно захваченное здание городского совета. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«Житель [Мариуполя] признался в своей незаконной деятельности и подробно рассказал о причастности к сотрудничеству с боевиками. Все эти годы мужчина опасался уголовной ответственности и не спешил с раскаянием», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, задержанный пробыл в составе незаконного вооруженного формирования менее месяца.



По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.