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В Мариуполе задержали боевика, который охранял захваченный горсовет

25 июня 2020, 16:22

В Мариуполе задержали боевика, который охранял захваченный горсовет

Правоохранители задержали 38-летнего мариупольца, который в 2014 году охранял незаконно захваченное здание городского совета. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Житель [Мариуполя] признался в своей незаконной деятельности и подробно рассказал о причастности к сотрудничеству с боевиками. Все эти годы мужчина опасался уголовной ответственности и не спешил с раскаянием», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанный пробыл в составе незаконного вооруженного формирования менее месяца.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

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