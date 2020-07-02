Украина поднимет вопрос открытия КПВВ на Донбассе на следующем заседании ТКГ

Вопрос открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донецкой области будет поднят украинской делегацией на заседании Трехсторонней контактной группы на следующей неделе.



Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает пресс-служба министерства.



Он отметил, что украинская делегация еще 9-10 июня поднимала вопрос открытия КПВВ, со стороны поконтрольной Укриане части Донбасса КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка» были открыты 10 июня. В Луганской области движение постепенно было налажено, в Донецкой оно блокировалось с неподконтрольной правительству территории.



«Ради интересов людей украинская сторона действовала максимально гибко, мы обеспечили оперативное открытие второго КПВВ в Донецкой области — в Новотроицком, на чем настаивала та сторона. Но они и его через несколько дней закрыли. То есть, блокировали один КПВВ, настаивали на открытии другого, мы его открыли, а они и его заблокировали», — напомнил Резников.

На данный момент на линии соприкосновения работает только КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области.