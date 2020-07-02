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На Луганщине усилят «карантинный» контроль на рынках и в ресторанах

02 июля 2020, 15:21

На Луганщине усилят «карантинный» контроль на рынках и в ресторанах

В Луганской области не будут усиливать карантинные ограничения, но станут чаще проверять места массового скопления людей. Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

«Люди стали невнимательно соблюдать карантинные рекомендации. Почти все носители болезни, выявленные в области, приехали из РФ или с временно оккупированных территорий, остальные — контактные лица. То есть вирус продолжает распространение. Поэтому рынки и питание будут проверять тщательнее», — сказал он.

Гайдай отметил, что проверяющие будут обращать внимание не только на нарушителей, но и на ответственных — руководителей заведений питания, рынков, водителей маршруток и других.

На сегодняшний день в области 84 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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