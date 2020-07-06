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Боевики 6 раз стреляли по позициям ООС преимущественно из запрещенного оружия

06 июля 2020, 18:12

Боевики 6 раз стреляли по позициям ООС преимущественно из запрещенного оружия

С начала суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В подавляющем большинстве случаев противник задействовал запрещенные Минскими договоренностями вооружение», — отметили в штабе.

Под огнем оказались позиции ООС вблизи Новгородского, Зайцево, Пивденного, Хутора Вольный и Верхнеторецкого.

Боевики стреляли из артиллерийских установок, минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

«Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное», — говорится в сообщении.

На участках разведения режим «тишины» соблюдался.

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