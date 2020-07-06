Боевики 6 раз стреляли по позициям ООС преимущественно из запрещенного оружия

С начала суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«В подавляющем большинстве случаев противник задействовал запрещенные Минскими договоренностями вооружение», — отметили в штабе.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Новгородского, Зайцево, Пивденного, Хутора Вольный и Верхнеторецкого.



Боевики стреляли из артиллерийских установок, минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.



В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.



«Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное», — говорится в сообщении.



На участках разведения режим «тишины» соблюдался.