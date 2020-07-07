Маршрут поезда «Киев-Лисичанск» продлили до Попасной

АО «Укрзализныця» с 10 июля продлевает маршрут поезда «Киев-Лисичанск» до станции «Попасная» в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



«Укрзализныця» уже получила соответствующее согласование от Министерства обороны Украины. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда", — отметил и.о. главы правления компании Иван Юрик.



Он отметил, что на сегодня важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате вооруженного конфликта.