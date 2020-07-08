В Донецкой области запретили посещение лесов на время пожарной опасности

В Донецкой области введен запрет на посещение лесных массивов в период чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

С целью предотвращения возникновения лесных пожаров запрещается:

- посещение лесных массивов;

- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) за исключением транспорта, который используются для лесохозяйственных целей;

- разведение костров в лесу;

- выжигание травы и других растительных остатков на землях лесного фонда и других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам (в том числе проводить сельскохозяйственные палы);

- курить, бросать в лесных массивах непогашенные спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу, кроме мест, оборудованных для этой цели;

- сваливать и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное.



По данным УкрГидрометцентра, 9 июля в Бахмуте, Мариуполе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в Покровске, Волновахе высокая пожарная опасность (4 класс), 10 июля на большей части территории Донецкой области (Бахмут, Покровск, Мариуполь) сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в Волновахе высокая пожарная опасность (4 класс), 11 июля на всей территории Донецкой области (Бахмут, Покровск, Волноваха, Мариуполь) сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Накануне в Луганской области вблизи линии соприкосновения возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадали дома и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет около 5 тысяч гектаров.