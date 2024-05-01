В захваченном Мариуполе прогремели взрывы

Сегодня днем в оккупированном Мариуполе были слышны взрывы. Об этом в местных пабликах пишут жители города, сообщает Тelegram-канал «Мариуполь сейчас».

На этот час нет подробностей о происшествии.

«Местные жители пишут, что в магазинах люди попадали на пол, стали закрывать детей собой, такой силы были взрывы. Дома очень сильно дрожали во всех районах», — отметили на канале.

«Оккупанты, как обычно, пишут про ПВО и что «самолет перешел на сверхзвук», — сообщает «Мариуполь сейчас».

Напомним, во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты запустили тестовый поезд из порта в город.