Главное за день: Обстрел Харькова. В оккупации растут случаи насилия

Общество



Министерство иностранных дел Украины опубликовало еще одно разъяснение касательно приостановки консульских услуг для украинских мужчин за рубежом. В ведомстве отметили, что решение касается только мужчин призывного возраста и означает временное приостановление приема заявлений от этой категории граждан для того, чтобы подготовиться к работе в условиях нового законодательства.



По словам вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина не планирует принудительно возвращать мужчин призывного возраста из других государств.



В Украине почти 300 тысяч внутренне перемещенных лиц первой волны не прошли идентификацию. Им прекратили выплату пенсий. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины в ответ на запрос «Новостей Донбасса».



Российские военные из 5-й танковой бригады после убийства 8 апреля американского сторонника «русского мира» Рассела Бентли в Донецке взорвали и сожгли машину с его телом внутри. Об этом написали бывший боевик группировки «ДНР» Влад Филин и бежавший в Россию одесский политик Игорь Дмитриев. Бентли выехал снимать последствия удара по военной части в Петровском районе Донецка. Российские военные приняли говорящего с акцентом американца за «шпиона-наводчика».



На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей с конца 2023 года участились случаи преступлений оккупационных военных против местного населения. Речь идет о сексуальном насилии.



Боевые действия



Россияне ударили по гражданским объектам в Киевском и Холодногорском районах Харькова, один человек погиб, девять жителей ранены. Повреждены более 40 гаражей, загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6.



В Донецкой области в результате российского обстрела, повредившего воздушную линию облэнерго, были обесточены бытовые потребители и две шахты. В одной из них под землей находились 35 работников — всех вывели на поверхность.



По данным аналитиков DeepState, в Донецкой области войска РФ продвинулись западнее Очеретино, в соседнем поселке Керамик и в Красногоровке.



Как заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, в результате обстрела Никитовского района Горловки пострадала пятилетняя девочка. Кроме того, ранение средней степени тяжести получила женщина.



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