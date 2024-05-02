Дроны ночью снова атаковали энергообъекты России: Подробности

Последствия атаки в Смоленской области. Кадр из видео

Минувшей ночью беспилотники в очередной раз атаковали энергетические объекты в России.



Минобороны РФ утверждает, что им удалось уничтожить и перехватить 12 украинских беспилотников. Из них пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.



Известно, что в Краснодраском крае БПЛА пытались атаковать Афипский НПЗ.



Украинский беспилотник также атаковал объект энергетической инфраструктуры в юго-восточной части Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Очевидцы выкладывают видео пожара, который начался после атаки.

Дрони вночі знову атакували енергооб'єкти Росії: є влучання https://t.co/GF3oN54XqQ pic.twitter.com/BmQP5MwJV3 — Новини Донбасу (@novostidnua) May 2, 2024

Также атаке беспилотников подверглась Орловская область. Губернатор Андрей Клычков сообщил о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры. По его словам, из-за этого в нескольких домовладениях начались проблемы с электроснабжением.



В Курской области были повреждены линии электропередачи в поселке Поныри.