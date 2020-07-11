В Украине 800 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 861 пациент выздоровел

Восемьсот новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро субботы. При этом 861 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 27 умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 52 843 человека, выздоровевших — 26 661, умерли 1 372 человека.



Сейчас в Украине COVID-19 болеет 25 810 человек, что на 88 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (125), Закарпатской области, Львовской области (119), Закарпатской области (108).