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За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных

13 июля 2020, 08:07

За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных

За минувшие сутки пророссийские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пятеро украинских бойцов ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Там добавили, что при этом применялись запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным штаба, огонь велся по позициям украинских военных в районе Новотошковского, Крымского, Орехово, Хутора Вольного, Луганского, Авдеевки, Опытно, Марьинки, Каменки, Водяного, Новоселовки Второй.

Также отмечается, что со стороны Спартака боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке, использовав артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу, что привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

В штабе добавили, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Каменки.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь в ответ «из дежурных огневых средств».

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