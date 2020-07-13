Пожар на Луганщине: продолжается тушение очагов тления

Тушение лесного пожара, который начался 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области, еще продолжается, на утро 13 июля открыта огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



«Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области», — говорится в сообщении.



В ведомстве напомнили, что 9 июля пожар был локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тысяч гектар.



«По состоянию на 7:00 13 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 46 и между 27,35 и 90 кварталами Боровского лесничества)», — добавили в ГСЧС.

На территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 гектар. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.



Подтверждена гибель в результате пожара 5 человек.



Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.