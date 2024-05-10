В Санкт-Петербурге автобус упал в реку Мойку — видео

Автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Фото: ASTRA

В Санкт-Петербурге автобус упал в реку Мойку после ДТП, пассажирский транспорт столкнулся с каршерингом и вылетел с моста. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.



По сообщениям местных СМИ, в результате аварии, один пассажир погиб, нескольким понадобилась помощь медиков. Людей из затонувшего по крышу автобуса начали вытаскивать очевидцы.



В упавшем автобусе было около 20 пассажиров. Предварительно, водитель автобуса потерял управление, зацепил авто каршеринга, побил ограждение и рухнул в реку.



Напомним, В Кировском районе оккупированного Донецка 9 мая пассажирский автомобиль столкнулся с маршруткой.