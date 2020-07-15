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Боевики стреляли из запрещенных минометов: без потерь

15 июля 2020, 18:12

Боевики стреляли из запрещенных минометов: без потерь

С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

При обстрелах боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь... Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», — говорится в сводке.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На всех трех участках разведения сил и средств обстрелов не зафиксировано.

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