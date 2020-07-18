Боевики 18 раз стреляли по позициям ООС: без потерь

В течение пятницы, 17 июля, боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из минометов калибра 82-мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика, Широкино, Авдеевки, Новотошковского и Луганского.



«За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет», — говорится в сводке штаба.