На Луганщине задержали торговца взрывчаткой и нашли тайник боевика

В Рубежном Луганской области, Служба безопасности Украины задержала местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Оперативники спецслужбы задокументировали факты сбыта части "товара". Правоохранители задержали фигуранта во время очередной реализации тротила и получения денег. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.



Кроме этого, в лесу в окрестностях Северодонецка правоохранители обнаружили тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра.



По оперативной информации, схрон в 2014 году устроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.