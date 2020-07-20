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В Луганске собираются установить бюст экс-руководителю «ЛНР» Болотову

20 июля 2020, 15:43

В Луганске собираются установить бюст экс-руководителю «ЛНР» Болотову

В Луганске ко дню города планируют установить бюст умершего главы группировки «ЛНР» Валерию Болотову и новую скульптуру в парке имени Максима Горького. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

Отмечается, что бюст установят на площади Героев Великой отечественной войны.

Также к 225-летию Луганска в Парке имени Максима Горького установят новую скульптурную композицию. Как она будеть выглядеть, пока неизвестно.

Валерий Болотов - активный участник захвата зданий в Луганске. Назначил себя «главой Луганской Народной Республики» в мае 2014 года, в августе объявил о своем временном уходе в отставку, со ссылкой на последствия ранения. После этого выехал в Москву.

Он умер в 2017 году в Москве. По предварительным данным причиной смерти стал сердечный приступ. Жена Болотова подозревает, что его отравили в кафе «Красная машина».

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