По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено уже 795 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у двух жителей Славянска и одного жителя Краматорска. С начала пандемии на Донетчине выздоровели 484 человек, 10 — умерли.



В Луганской области коронавирусом заболели еще двое человек — жители Станично-Луганского района, члены семьи, где ранее было диагностировано это заболевание. Всего число выявленных случаев коронавируса выросло до 109.



Боевые действия



Восемь мирных жителей погибли, еще 47 получили ранения в результате вооруженного конфликта на Донбассе с начала 2020 года.



Общество



В Украине разрабатывается механизм онлайн-подачи документов в вузы для детей из отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма.



Права человека



«ДНР» приговорила к 5 годам заключения жителя Макеевки по обвинению в «участии в террористическом сообществе».



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