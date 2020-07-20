Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

20 июля 2020, 22:54

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено уже 795 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у двух жителей Славянска и одного жителя Краматорска. С начала пандемии на Донетчине выздоровели 484 человек, 10 — умерли.

В Луганской области коронавирусом заболели еще двое человек — жители Станично-Луганского района, члены семьи, где ранее было диагностировано это заболевание. Всего число выявленных случаев коронавируса выросло до 109.

Боевые действия

Восемь мирных жителей погибли, еще 47 получили ранения в результате вооруженного конфликта на Донбассе с начала 2020 года.

Общество

В Украине разрабатывается механизм онлайн-подачи документов в вузы для детей из отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма.

Права человека

«ДНР» приговорила к 5 годам заключения жителя Макеевки по обвинению в «участии в террористическом сообществе».

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:49
Дети из ОРДЛО смогут подать документы онлайн для поступления в украинские вузы
15:43
В Луганске собираются установить бюст экс-руководителю «ЛНР» Болотову
15:29
«ДНР» допустила отмену дистанционного обучения с 1 сентября
13:23
«ДНР» приговорила к 5 годам колонии перевозчика из Макеевки за «терроризм»
11:08
«ДНР» снова на один день возобновила работу КПВВ «Еленовка»
10:50
В России объяснили, нужно ли сдавать тест на коронавирус, если приехал из Донецка
08:47
В Луганске перевернулся автомобиль боевиков
08:27
ОБСЕ видела обустройство новых позиций боевиками вблизи участка разведения
22:30
Главные новости Донбасса за неделю
15:20
«ДНР»: На отдых в Седово можно ехать всем, но арендовать только зарегистрированное жилье
14:00
Ждут ли жители Донецка открытия КПВВ? Опрос ►
13:53
«ДНР» завтра откроет пункт пропуска «Еленовка». Правила все те же
11:05
В ОРДЛО выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19
22:33
Особый статус Донбасса. Чего ожидать? ►
все новости
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:09
Bloomberg: В РФ испытывали вакцину от COVID-19 на политиках и магнатах
20:54
Суд продолжит рассмотрение апелляции на приговор Януковичу в сентябре
20:00
В тюрьмах РФ находятся 2 тысячи украинцев
19:15
С начала года из-за боев на Донбассе погибли 8 мирных жителей
18:16
Боевики стреляли из запрещенного вооружения: погиб военный
16:50
Суд по делу Штепы перенесли на 18 августа
16:49
Дети из ОРДЛО смогут подать документы онлайн для поступления в украинские вузы
16:32
Убийство медика на Донбассе: Украина идентифицировала переданное тело
16:12
МИД Украины выразило протест из-за очередного визита Путина в Крым
15:43
В Луганске собираются установить бюст экс-руководителю «ЛНР» Болотову
15:29
«ДНР» допустила отмену дистанционного обучения с 1 сентября
15:11
На Луганщине задержали торговца взрывчаткой и нашли тайник боевика
15:00
Алексей Михайличенко уволен с поста главного тренера «Динамо»
14:37
В России акцию «Бессмертный полк» перенесли на 2021 год
все новости
ВИДЕО
КПВВ, радиация в воде «Юнкома» и минирование зданий в Донецке. Видеодайджест ►
19 июля, 17:55
Ждут ли жители Донецка открытия КПВВ? Опрос ►
19 июля, 14:00
Особый статус Донбасса. Чего ожидать? ►
18 июля, 22:33

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция