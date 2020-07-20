Дети из ОРДЛО смогут подать документы онлайн для поступления в украинские вузы

Министерство по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины вместе с министерством образования и министерством цифровой трансформации работают над разработкой механизма онлайн подачи документов для поступления в украинские учреждения высшего образования для детей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и оккупированного Крыма.



Об этом сообщила заместительница главы Минреинтеграции Инна Голованчук.



«Мы уже имеем понимание, каким образом ввести непосредственно электронную подачу документов в украинские учреждения высшего образования, сейчас остались только технические вопросы», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.



По словам Голованчук, ежегодно с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма приезжают около 1500 детей для продолжения обучения в украинских вузах.



«А в этом году, вероятно, их будет больше. Поэтому наша задача сделать все, чтобы эти дети смогли реализовать свое право на образование, несмотря на то, что оккупационные режимы всеми средствами пытаются их этого права оставить, в том числе, из-за блокирования выезда детей с временно оккупированной территории для подачи документов», — подчеркнула она.

Боевики на Донбассе не пропускают абитуриентов на подконтрольную Украине территорию для сдачи внешнего независимого оценивания и подачи документов на поступление.



Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон относительно возможности поступления в украинские вузы жителей ОРДЛО и Крыма без обязательной сдачи ВНО. Верховная Рада приняла этот закон 3 июля.