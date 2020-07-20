С начала года из-за боев на Донбассе погибли 8 мирных жителей

Восемь мирных жителей погибли в результате вооруженного конфликта на Донбассе с начала 2020 года. Об этом сообщает СММ ОБСЕ.



Миссия зафиксировала 55 жертв среди гражданского населения, среди которых 8 погибших и 47 раненных.



По состоянию на 12 июля последней жертвой среди гражданского населения стала женщина 80–89 лет, которая умерла от осколочных ранений в подконтрольном властям Зайцево Донецкой области.



В период с 29 июня по 12 июля СММ зафиксировала около 5 200 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 1 700 взрывов. За предыдущие две недели перед отчетным периодом миссия констатировала 8 700 нарушений режима «тишины» и ориентировочно 4 700 взрывов.