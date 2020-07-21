На ЕМЗ один рабочий погиб, еще один травмирован после пожара

В ходе восстановительных работ после пожара на Енакиевском металлургическом заводе один рабочий погиб, еще один — получил травму руки. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Отмечается, что два электромонтера занимались чисткой изолятора ячейки № 22. Один из них был поражен электрическим током и обожжен электродугой, в результате чего получил электротравму несовместимую с жизнью.



Второй находился в непосредственной близости и получил ожоги шеи и руки 2-й и 3-й степени. Он был доставлен на «скорой помощи» в больницу Енакиево.



Накануне в неподконтрольном украинским властям Енакиево на территории металлургического завода произошел крупный пожар.