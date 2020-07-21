В Макеевке людям пришлось живой стеной защищать лесопосадку от вырубки

В Горняцком районе Макеевки между местными жителями и группой неизвестных людей произошел конфликт. Как сообщает местный телеканал «Юнион», жители возмущены вырубкой лесопосадки.



Сначала в одной из посадок, где часто отдыхают семьи с детьми, на деревьях появились метки. А немного позже неизвестные попытались срубить акации.

В понедельник, 20 июля, в макеевской посадке «Сосенки» около 20 человек собрались, чтобы не допустить спил деревьев, которые, по их словам, были высажены более 50 лет назад их родителями. По мнению местных жителей, люди, которые представились работниками городского исполкома, хотели незаконно вырубить часть деревьев. Разрешения и документы они не предоставили, утверждают местные жители. Они живой стеной выстроились, чтобы не допустить вырубку.



В районной администрации, которая сейчас работает под руководством группировки «ДНР», заявили, что это не их работники пытались уничтожить эти деревья.