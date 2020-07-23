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Антикоррупционный активист Шабунин заявил, что неизвестные подожгли его дом в Киеве

23 июля 2020, 08:34

Антикоррупционный активист Шабунин заявил, что неизвестные подожгли его дом в Киеве

Руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что неизвестные подожгли его дом в Киеве минувшей ночью.

«На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения, — написал Шабунин в Facebook.

Также он опубликовал фотографии последствий пожара.


Шабунин не уточнил, оформил ли уже заявление в полицию, но пообещал сегодня днем рассказать журналистам обо всем непосредственно на месте, возле собственного дома.

Он добавил: «Благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше».

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