Антикоррупционный активист Шабунин заявил, что неизвестные подожгли его дом в Киеве

Руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что неизвестные подожгли его дом в Киеве минувшей ночью.



«На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения, — написал Шабунин в Facebook.



Также он опубликовал фотографии последствий пожара.





Шабунин не уточнил, оформил ли уже заявление в полицию, но пообещал сегодня днем рассказать журналистам обо всем непосредственно на месте, возле собственного дома.



Он добавил: «Благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше».