Степанов: Новые правила карантина исключают вмешательство перед местными выборами

Принятые вчера правительством новые правила адаптивного карантина исключают политическое вмешательство со стороны органов местного самоуправления перед местными выборами. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



Карантин в Украине продлен до 31 августа. При этом вводится деление отдельных территорий на четыре зоны эпидемиологической опасности распространения коронавируса COVID-19: зеленый, желтый, оранжевый, красный.



«Переход из одной зоны в другую происходит по решению государственной комиссии ТБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций)», — отметил он во время сегодняшнего брифинга.



По словам главы Минздрава, таким способом исключаются любые политические факторы перед местными выборами. «Иногда мы видели заигрывание органов местного самоуправления с избирателями, а все это напрямую влияет на здоровье наших граждан», — подчеркнул Степанов.



Таким образом, ожидается, что местные власти не смогут самостоятельно смягчать карантин, если для этого нет реальных оснований.



Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.