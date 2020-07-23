Донецкий медуниверситет намерен взыскать с фирмы-посредника долг за обучение иностранных студентов

Хозяйственный суд Харьковской области открыл производство о взыскании с юридического лица задолженности в размере 420 тысяч гривен за предоставление образовательных услуг Донецким национальным медицинским университетом (вуз-переселенец). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Отмечается, что в июне и сентябре 2016 между медуниверситетом и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о сотрудничестве на 2016-2021 учебные годы по получению высшего образования иностранными гражданами.



«Стоимость образовательных услуг, предоставленных университетом за весь срок обучения составила 20 500 долларов США, впрочем, в указанный договором срок обществом денежные средства за III курс обучения 20 иностранцев не уплачены», - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины расследует мошеннические действия компании-посредника, которая завышала стоимость обучения для студентов-иностранцев, желающих учиться в Донецком национальном медуниверситете.