Прокуратура расследует гибель шахтера в Луганской области

Прокуратура Луганской области устанавливает обстоятельства гибели горняка на шахте «Новодружеская» (ОАО «Лисичанскуголь») в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, около 15:50 27 июля при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате чего шахтер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.



Данный факт квалифицированы по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).



«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз», — говорится в сообщении.



Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп Михаил Волынец сообщил, что 27 июля в результате обвала породы на шахте «Новодружеская» погиб горняк Константин Прохорцев 1979 года рождения.