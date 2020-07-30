В СНБО хотят экстрадировать из Беларуси задержанных боевиков ЧВК «Вагнера»

Совет нацбезопасности и обороны обсуждает возможность подачи запроса на выдачу Украине ее граждан, которые есть среди задержанных в Беларуси бойцов российской ЧВК «Вагнера». Об этом заявил в эфире «5 канала» заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.



«Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции. Этот вопрос сейчас обсуждается», — сказал он.



По мнению Кривоноса, такое сотрудничество усилило бы отношения Украины и Беларуси, а также «отбило бы желание врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны».

29 июля в Беларуси задержали 33 человек. По данным правоохранителей, это боевики россйиской ЧВК «Вагнера».



МИД Беларуси вызвал для разговора послов России и Украины. С последним хотят побеседовать потому, что среди задержанных есть те, чье присутствие было зафиксировано на Донбассе.