В Донецкой области выявили 16 заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 16 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из них шесть заболевших зафиксировано в Славянске: 10-летний мальчик, мужчины 41 и 72 лет, 9-месячная девочка и женщины 42 и 63 лет. Пять случаев подтверждено в Краматорске: мужчины 20 и 69 лет и женщины 40, 57 и 79 лет. Среди больных, выявленных в Краматорске, есть одна медработница.



В Мариуполе коронавирусом заболели мужчина 48 лет и женщина 61 года. По одному заболевшему зафиксировано в Мангушском районе (мужчина 57 лет), Николаевке (мужчина 45 лет) и Черкасской ОТГ (женщина 69 лет).



Таким образом, за все время пандемии на подконтрольной Украине части региона подтверждено 881 случай COVID-19. Из них 665 пациентов уже выздоровели, а 12 человек умерли. Продолжают болеть 204 человека.