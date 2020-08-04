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Суд продлил арест генерал-майора СБУ Шайтанова до октября

04 августа 2020, 16:54

Суд продлил арест генерал-майора СБУ Шайтанова до октября

Шевченковский районный суд Киева продлил до 2 октября срок содержания под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт. Об этом сообщает издание «Ґрати».

Прокурор просил продлить арест до 14 октября — до окончании досудебного расследования. Он считает, что Шайтанов все еще может сбежать или уничтожить улики.

Также прокурор заявил, что расследование установило факт встречи Шайтанова с агентом СБУ Иваном Лукашевичем в ресторане «Одесса» в сентябре 2019 года. Там они якобы договорились убить чеченского добровольца Адама Осмаева, который воевал на стороне Украины на Донбассе. По версии следствия, 13 сентября состоялась передача 4 тысяч долларов за убийство, а при встрече 20 октября была передана еще одна тысяча лолларов. При обыске у Шайтанова нашли фрагменты симкарты по которой тот общался с Лукашевичем.

В свою очередь Шайтанов на суде все отрицал, а его адвокат зачитал несколько диалогов между Лукашевичем и куратором Шайтанова от ФСБ полковником Игорем Егоровым. По словам адвоката, диалог свидетельствует, что Егоров не давал указание привлекать Шайтанова к подготовке убийства Осмаева. Также защитник заявил, что с Егоровым знакомы многие сотрудники СБУ, поскольку до войны на Донбассе и аннексии Крыма его приглашали в СБУ в качестве инструктора.

После судебного заседания следователь вручил Шайтанову изменения к подозрению. Ему добавили статью о незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 263 УК). Адвокат заявил, что у Шайтанова действительно есть оружие как у сотрудника СБУ, а также все соответствующие документы.

Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля по обвинению в шпионаже в пользу России. Следствие считает, что Шайтанов готовил в Украине теракты, за которые российская сторона обещала ему 200 тысяч долларов и паспорт РФ. Также его подозревают в подготовке убийства добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский суд Киева арестовал Шайтанова на 60 дней. 16 апреля был задержан еще один фигурант этого дела.

Полковник российского ФСБ Игорь Егоров, который вербовал Шайтанова, оказался причастным к делу о сбитом в 2014 году над Донбассом «Боинге» рейса МН17. По данным СБУ, Егоров также был одним из командиров боевиков на Донбассе.

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