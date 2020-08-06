Ермак намекнул на вину РФ в случае провала «нормандского формата»

Украина занимает активную позицию в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, а в случае их неудачи весь мир увидит, кто в этом виноват. Об єтом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня Украина доминирует в Минском формате, в нормандском формате, и сегодня действительно мы создали конструкцию, которая дает всему миру увидеть, что Украина делает всё необходимое, и, безусловно, это приведёт к результату, а если нет — все увидят, кто не хочет мира», — сказал он во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область в четверг.



Ермак указал, что для Украины очень важно продолжать диалог, и встреча в «нормандском формате» должна стать встречей, на которой уже будет достигнута действительно конкретная договоренность о следующих шагах.



Глава ОП отметил, что уже идут 11 сутки с начала режима тишины на Донбассе, который сегодня является для Украины наиболее важным, а президент Зеленский вновь поехал на восток страны, чтобы услышать военных и их отношение к перемирию, а также мнение живущих там граждан.



«Сегодня у нас сформирована очень мощная команда, которая работает в Трехсторонней контактной группе. Мы очень благодарны и уважаем господина Кучму, который очень много сделал, его заменила не менее легендарная личность Леонид Макарович Кравчук», — подчеркнул Ермак.



Он надеется, что с приходом Кравчука, как главы делегации Украины в Трехсторонней контрактной группе, переговоры будут проходить еще более энергично.



«У него колоссальный опыт, он действительно является мэтром не только украинской, но и международной политики, и, безусловно, является сегодня привлеченным к переговорам», — считает глава ОП.



Ермак указал, что ранее в «нормандском формате» работали только политические советники лидеров государств, а сегодня к этому присоединился министр иностранных дел Украины, работает команда в Офисе президента.