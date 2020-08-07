Экс-военного подозревают в сепаратизме из-за размещения антиукраинских материалов в соцсети

В Сумах разоблачен бывший украинский военнослужащий, который в социальных сетях призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, мужчина имеет почти тысячную аудиторию в российской соцсети, где он через персональные страницы размещал антиукраинские материалы.



«В частности, он публично призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения», — говорится в сообщении.



Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.



Бывшему военному инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.