Экс-военного подозревают в сепаратизме из-за размещения антиукраинских материалов в соцсети

В Сумах разоблачен бывший украинский военнослужащий, который в социальных сетях призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, мужчина имеет почти тысячную аудиторию в российской соцсети, где он через персональные страницы размещал антиукраинские материалы.
«В частности, он публично призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения», — говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Бывшему военному инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.