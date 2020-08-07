На КПВВ «Новотроицкое» замедлился пропуск прибывших из-за сбоя в приложении «Дій вдома». Проблему решили

Сегодня группировка «ДНР» на один день возобновила работу КПВВ «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



Сегодня днем пропуск прибывших с неподконтрольного Донецка замедлился из-за того, что в мобильном приложении «Дій дома» возник сбой. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко.



Она отметила, что проблема уже решена и граждане смогли установить приложение в свои смартфоны. «Дій вдома» нужен для прохождения 14-дневной самоизоляции прибывшими, что является условием въезда. Если у человека нет возможности установить приложение, то тогда ему придется пройти обсервацию в одной из больниц Донецкой области



На подконтрольную Украине территорию сегодня уже прибыло 5 автомобилей и 40 человек. В противоположном направлении КПВВ «Новотроицкое» пересекли 10 машин и 185 человек.



КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00, а пунктр пропуска «Еленовка» с 9:00 до 18:00.

«ДНР» открывает КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. При есть условия для пересечения линии соприкосновения.



Для въезда в Донецк необходимо разрешение штаба, а для выезда нужна регистрация (прописка) на подконтрольной Украине территории.



Все прибывшие на подконтрольную «ДНР» территорию обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.



Боевики по-прежнему блокируют работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».