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Журналист «Схем» подозревает, что его прослушивают. Полиция открыла дело

08 августа 2020, 13:00

Журналист «Схем» подозревает, что его прослушивают. Полиция открыла дело

Журналист программы расследований «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач утром 8 августа заявил, что обнаружил у себя дома в Киеве признаки установки прослушивающего устройства.

«Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит», - написал он.

Главная редакторка «Схем» Наталья Седлецкая в Facebook сообщила о «находке».

«"Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с разных подъездов», - написала она.

Журналисты вызвали полицию.

«На вызов прибыл сначала полицейский патруль, а затем следственно-оперативная группа из Шевченковского райотдела Нацполиции. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление. И уехали. То есть "глубже" не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства. Это бы помогло нам сохранить их, пока полиция снова не вернется. Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел и там спрашивать, начали ли по нашему заявлению уголовное производство, назначили ли следователя по делу и тому подобное. Сейчас команда нашей программы остается здесь, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств», - рассказала Седлецкая.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, следователи начали уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после осмотра в квартире журналиста

«По прибытию правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире на пятом этаже повреждения. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания, но никаких повреждений или технических средств не обнаружили», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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