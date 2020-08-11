В Украине коронавирус подтвердили у 1158 человек за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 158 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Также сообщается, что сутки выздоровели 575 ранее заболевших, а 29 человек умерли.



За все время пандемии в Украине подтверждено 83 115 случаев заболевания COVID-19. Из них 44 934 человека выздоровели, а 1 951 — скончались. Продолжают болеть 36 230 человек, что на 554 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (161), Киеве (123) Харьковской (129), Ивано-Франковской (114), Одесской (134) областях.



Вчера, 10 августа, сообщалось о 1 008 новых заболевших COVID-19.