Cотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене

Cотруднику СБУ и бывшему военнослужащему, которые передавали секретную информацию в конфетах, сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, офицер правоохранительных органов собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через «курьера» — военного пенсионера.



«Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины», — говорится в сообщении.



10 августа 2020 года в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.



В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.