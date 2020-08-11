Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Cотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене

11 августа 2020, 18:04

Cотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене

Cотруднику СБУ и бывшему военнослужащему, которые передавали секретную информацию в конфетах, сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, офицер правоохранительных органов собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через «курьера» — военного пенсионера.

«Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины», — говорится в сообщении.

10 августа 2020 года в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

ТЕГИ

Организации
СБУ
Прочее
госизмена

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:23
ОБСЕ зафиксировала вертолет у неподконтрольного участка украинской границы
14:00
«ДНР» присвоила донецкому техникуму имя Захарченко
10:56
В МИД ФРГ считают невозможным проведение выборов в ОРДЛО
10:14
«ДНР» сообщила о двух умерших и 30 заболевших коронавирусом за сутки
22:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:24
«ЛНР» приговорила жителя Кадиевки к 7 годам тюрьмы за попытку убийства «военнослужащего»
15:10
День открытой «Еленовки»: в сторону Донецка днем прошли более 150 человек
12:37
«ЛНР»: В Перевальском районе ребенок подорвался на гранате
10:09
«ЛНР» сообщила о пострадавшем в результате взрыва
11:37
В ОРДЛО заявили о семи новых случаях COVID-19 за сутки
11:14
Боевик запретил патрулю ОБСЕ фотографировать свой пост на жд-станции в Донецке
21:55
Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►
17:58
СМИ: Жители Донецка рассказали, как пятый месяц живут без украинских пенсий
10:56
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
23:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
18:04
Cотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене
17:23
ОБСЕ зафиксировала вертолет у неподконтрольного участка украинской границы
16:55
ДонОГА: Некоторые дома в «серой зоне» не восстанавливают из-за отсутствия гарантий безопасности
16:40
В Донецкой области восемь заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
15:57
В Краматорске установят памятник Стусу
15:50
Апелляционный суд отпустил из СИЗО под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко
14:57
Тихановская с листа зачитала призыв прекратить протесты. Возможно, это видео было записано в ЦИК Беларуси
14:25
В Беларуси задержали еще две тысячи человек во время протестов
14:13
Богдану сожгли автомобиль. Он назвал это «угрозой от власти»
14:00
«ДНР» присвоила донецкому техникуму имя Захарченко
13:34
Германия призвала расследовать нарушения «режима тишины» на Донбассе
12:39
Через КПВВ «Станица Луганская» мужчина пытался пронести в кроссовках 27 граммов наркотиков
12:21
Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы
11:49
В ВСУ выявили еще 14 заболевших коронавирусом
11:45
В России заявили о регистрации первой вакцины от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж ►
10 августа, 14:35
Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►
08 августа, 21:55
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
05 августа, 14:07

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция