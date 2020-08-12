Пограничника в Харькове разоблачили в службе на стороне боевиков «ДНР»

Сотруднику Харьковского пограничного отряда, который в 2014-2015 годах находился в рядах боевиков «ДНР», сообщено о подозрении. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



Мужчину разоблачили сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с контрразведчиками СБУ.



Установлено, что военный добровольно находился в незаконных вооруженных формированиях с сентября 2014-го по февраль 2015 года. В рядах боевиков он прошел курс молодого бойца, после чего попал в батальон «Оплот».



«Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие», — говорится в сообщении.



В январе 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировали в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, мужчина уволился из НВФ и переехал в Харьков, где во время мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды ГПСУ.



Мужчине инкриминируют ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).