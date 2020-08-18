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Глава «ДНР» назначил себе нового помощника. Он может быть фигурантом дела о закупке угля у «ЛНР»

18 августа 2020, 08:55

Глава «ДНР» назначил себе нового помощника. Он может быть фигурантом дела о закупке угля у «ЛНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил Бережко Ярослава Владимировича своим помощником. Такой «указ» был опубликован на сайте Пушилина в понедельник вечером.

Информационные ресурсы сепаратистов биографию Ярослава Бережко не приводят. Также непонятно, почему он стал помощником главы «ДНР».

Человек с таким именем, фамилией и отчеством является руководителем ООО «МКД Трейд», которое зарегистрировано в Запорожье. Основателем фирмы указан житель Макеевки Александр Кузченко.

«МКД Трейд» фигурирует в уголовном деле о содействии деятельности «Луганской народной республики», которая в Украине признана террористической организацией. Это дело расследует Служба безопасности Украины с 2015 года. Следователи выясняют, как госпредприятие «Луганскуголь» перечислило фиктивным фирмам 16 миллионов гривен, полученных от ПАО «Центрэнерго», за антрацитовый уголь с подконтрольной «ЛНР» территории.

Одним из таких фиктивных предприятий в материалах дела указано «МКД Трейд», которым руководит Бережко. «МКД Трейд» получила 12 миллионов гривен, а ЧП «Содействие», которое также имеет признаки фиктивности, — 4 миллиона гривен.

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