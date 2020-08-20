Кравчук: РФ добивается проведения местных выборов по всей территории Донбасса

Россия в Трехсторонней контактной группе настаивает на проведении местных выборов на всей территории Донецкой и Луганской областей, включая неподконтрольную Украине территорию. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



Отвечая на вопрос о том, просит ли РФ провести выборы в отдельных районах Донбасса, Кравчук сказал: «На всей территории».



«Для того, чтобы провести выборы, должны быть условия проведения выборов. Но, к сожалению, в Минских договоренностях нет такой четкой формулировки. Наоборот — там и в "формуле Штайнмайера" так сказано — провести выборы и если ОБСЕ признает их соответствие европейскому законодательству, то тогда решаются все остальные вопросы», — сказал Кравчук в эфире программы «Сегодня вечером» на телеканале «Украина 24» 20 августа.



По мнению экс-президента, пока не будет решен вопрос о проведении выборов, переговорный процесс будет блокироваться российской стороной в ТКГ.

В сообщении Офиса президента Украины по итогу заседаний ТКГ 18 - 19 августа говорится, что Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением «рассмотреть вопрос о соответствии» постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.