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Холодницкий покинул должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры

21 августа 2020, 13:09

Холодницкий покинул должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уволен с должности по собственному желанию. Приказ об увольнении, подписанный генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, Холодницкий опубликовал в Facebook.



Он заявил, что из САП ему удалось создать «качественно новый орган прокуратуры». «Я не хотел и не стал для коллектива тем, кто ретранслирует указания "сверху" преследовать "плохих парней" и защищать тех "кого нужно". Моя цель заключалась в том, чтобы дать прокурорам максимальную процессуальную самостоятельность, возможность действовать по своему усмотрению и чувствовать поддержку руководства», — написал Холодницкий.

Сотрудников САП он назвал «настоящими спартанцами», которые «преданно служат своему народу и готовы к бескомпромиссной борьбе с коррупцией».

Холодницкий выразил благодарность судьям Высшего антикоррупционного суда, а также коллективу САП.

Экс-глава антикоррупционного ведомства добавил, что 14 лет «отдал прокуратуре», из которых 5 лет были посвящены САП, о чем он «не жалеет ни дня».

В ноябре 2020 года истекает пятилетний срок, на который Холодницкого назначили главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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